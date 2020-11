ATP Rankings: Keine Verschiebungen durch die ATP Finals

Es hätte einiger besonderer Umstände bedurft, dass sich auf den Plätzen hinter Novak Djokovic noch Veränderungen ergeben hätten. Diese sind nicht eingetreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2020, 11:30 Uhr

© Getty Images Dieser Pokal war Novak Djokovic nicht mehr zu nehmen

Die größte Überraschung des Tennisjahres 2020 hinsichtlich der Rankings ist und bleibt Roger Federer: Satte sechs Partien hat der Schweizer in diesem Jahr abgeliefert, fünf davon gewonnen, da führt selbstredend kein Weg daran vorbei, dass Federer die Tennissaison auf Position fünf der ATP-Charts abschließt. Nein, der große Meister selbst findet das sicherlich auch ein wenig abstrus, nimmt die freundliche Setzung bei den Australian Open 2021 aber sicher gerne mit.

Seit seinen zwei Match-Siegen in Wien war ja schon bekannt, dass Novak Djokovic an der Weltspitze überwintern würde, lediglich der zweite Platz von Rafael Nadal stand noch zur Disposition. Dominic Thiem hätte diesen bei einem Durchmarsch eventuell erreichen können, es kam bekanntlich anders. Thiem bleibt also die Nummer drei, etwas mehr als 700 Punkte hinter Nadal. Und etwas weniger als 700 Punkte vor London-Sieger Daniil Medvedev.

Fünf Deutsche und zwei Österreicher in den Top 100

Es folgt Stefanos Tsitsipas, der seine 1.300 Zähler von den ATP Finals 2019 noch mitführen darf (in diesem Jahr holte der Grieche nur 200 Punkte). Alexander Zverev schließt das Jahr auf Position sechs ab. Und apropos Tsitsipas: Bei ihm werden interessanterweise die US Open, eigentlich ein Pflichtturnier, nicht gewertet. Dafür aber die 250 Punkte für den Turniererfolg in Estoril. 2019, wohlgemerkt.

Aus deutscher Sicht haben es noch vier weitere Spieler geschafft, mit einem zweistelligen Ranking in die Winterpause zu gehen: Jan-Lennard Struff (36), Dominik Koepfer (66), Philipp Kohlschreiber (97) und Yannick Hanfmann (98).

Einziger Österreicher neben Dominic Thiem in den Top 100 ist Dennis Novak auf Platz 96.

Hier das aktuelle ATP-Ranking