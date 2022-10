ATP Rankings: Taylor Fritz erstmals in den Top Ten - aber auch die Nummer 69

Taylor Fritz ist erstmals in die Top Ten der ATP-Charts eingezogen. Damit fehlen ihm auf Rafael Nadal lediglich 879 Wochen in der Bel Etage.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2022, 14:29 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz darf sich über einen Platz in den Top Ten freuen

Noch einmal sei hier eine ganz dringende Follow-Empfehlung für Twitter ausgesprochen: Wer in der Tenniswelt wirklich nichts versäumen möchte, der muss sich zwingend Oleg S. anschließen, der unter dem Handle @AnnaK_4Ever wirkt. Was der Junge im richtigen Leben macht: keine Ahnung. Aber dass er Tennis liebt wie kein Zweiter und er nichts verpasst, was auf den Courts und in den Interviewräumen los ist, so viel lässt sich festhalten.

Hier und da kommt Oleg mit ein paar Statistiken um die Ecke, die nicht nur die absoluten Nerds erfreuen (die aber ganz besonders). Nachdem der erstmalige Einzug von Taylor Fritz unter die besten zehn Spieler der Welt feststand (good for him), wurde diese Errungenschaft gleich einmal richtig eingeordnet. Denn Rafael Nadal ist seit dem 25. April 2005 ununterbrochen unter den zehn besten Profis der Welt notiert. Unfassbare 890 Wochen lang.

Und Taylor Fritz ist nun eben der 69. Spieler, der neben Nadal zu irgendeinem Zeitpunkt in den Top Ten stand.

© Twitter/Oleg S. Joachim Johansson? Wirklich?

Federer und Djokovic als treueste Gefährten

Treuester Wegbegleiter des Spaniers war, nicht überraschend, Roger Federer mit 825 Wochen. Von den aktuellen Mitgliedern der Bel Etage hat natürlich Novak Djokovic mit 755 Wochen die Nase vorne, Alexander Zverev folgt mit Respektabstand (254). Beeindruckend auch zu lesen, dass Dominic Thiem satte 260 Wochen unter den besten zehn stand.

Aber es tauchen auch ein paar Namen auf, bei denen der geneigte Tennisfreund womöglich kurz ins Grübeln kommt: Ernests Gulbis? Ja, wir erinnern uns an vier starke Top-Ten-Wochen im Jahr 2009. Bei Joachim Johansson dagegen? Eher nein. Am kommenden Montag wird Taylor Fritz übrigens einen Mann einholen, der ebenfalls zwei Wochen gemeinsam mit Rafael Nadal rechtschaffen weit oben in den ATP-Charts stand: Carlos Moya, der seit ein paar Jahren als Coach von Rafa agiert. Wie die Zeit vergeht …

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste