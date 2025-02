ATP Rio: Alexander Zverev mit Losglück in den ersten Runden

Beim ATP 500er-Turnier warten auf Alexander Zverev zunächst machbare Aufgaben. Dann kann es jedoch zu einem Wiedersehen mit Francisco Cerundolo kommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2025, 15:52 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev geht erstmals beim ATP-Turnier in Rio an den Start.

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Rio eine gute Auslosung erhalten. In der ersten Runde kommt es für den Topgesetzten des Turniers zum Duell mit dem Chinesen Yunchaokete Bu, der aktuell auf Rang 69 der ATP Charts geführt wird. Auch in der zweiten Runde klingen die eventuellen Aufgaben machbar. Der Sieger der Partie zwischen Alexander Shevchenko und dem Wildcardteilnehmer Felipe Melgeni Alves wird der potenzielle zweite Gegner an der Copacabana.

Im Viertelfinale wartet dann mit Nicolas Jarry eine erste größere Hürde. Der Chilene startet gegen einen Qualifikanten in das Turnier. Auch der an Position zwei gesetzte Lorenzo Musetti darf sich zunächst mit einem Qualifikanten messen.

Fonseca und Cerundolo erneut in Rio gegeneinader?

Im Halbfinale könnte Alexander Zverev dann ein erneutes Duell mit Francisco Cerundolo drohen. Der Argentinier siegte am Freitag im Viertelfinale des Turniers von Buenos Aires gegen den Weltranglistenzweiten.

Aufatmen dürften alle erwähnten Profis darüber, dass Joao Fonseca (gegen Alexandre Muller) nicht zu den ersten Gegnern in der Woche von Rio gehört. Der brasilianische Shootingstar, der am Abend um seinen ersten ATP Titel spielt, kann im Viertelfinale der Kontrahent von Cerundolo werden. Beide spielen am Abend erwähntes Endspiel in Buenos Aires.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Rio