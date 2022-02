ATP Rio: Carlos Alcaraz und Diego Schwartzman nach Schwerstarbeit im Finale

Das Finale beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro heißt Carlos Alcaraz gegen Diego Schwartzman. Beide hatten am Samstag jedoch Schwertarbeit zu verrichten, um ins Endspiel einzuziehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.02.2022, 11:53 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht in Rio de Janeiro im Finale

Carlos Alcaraz sorgt beim ATP-500-Turnier von Rio de Janeiro weiterhin für Furore: Der erst 18-jährige Spanier steht nach einer italienischen Doppelschicht im Finale des Sandplatzturniers und könnte sich am Samstag seinen ersten Titel auf 500er-Ebene holen. Am Samstag setzte sich Alcaraz im aufgrund von Regenfällen vertagten Viertelfinale gegen den topgesetzten Matteo Berrettini mit 6:2, 2:6 und 6:2 durch, in der Vorschlussrunde behielt er gegen Fabio Fognini mit 6:2 und 7:5 die Oberhand.

"Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe mich selbst überrascht, dass ich an einem Tag zwei Spiele in Folge gewinnen konnte. Es ist schwierig, ein Spiel zu gewinnen, zwei sind noch schwieriger" sagte Alcaraz nach dem Spiel im On-Court-Interview.

Die gute Nachricht für Alcaraz: Sein nächster Gegner musste ebenfalls äußert hart für den Finaleinzug arbeiten. Nach einem mehr als dreieinhalbstündigen Kampf in der Runde der letzten Acht hatte Diego Schwartzman im Halbfinale noch genug Kraft, um seinen argentinischen Landsmann Francisco Cerundolo mit 7:6 (4) und 6:3 zu schlagen.

Delray Beach: Norrie und Opelka im Endspiel

"Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich verstehe wirklich nicht, wie ich das getan habe, aber es ist passiert. Ich bin daher sehr glücklich und natürlich ist es für einen argentinischen Spieler unglaublich, vor so einem Publikum in Brasilien zu spielen", meinte Schwartzman nach der Begegnung.

Beim parallel in Delray Beach stattfindenden ATP-250-Turnier kommt es unterdessen zum Finale der beiden topgesetzten Spieler. Cameron Norrie schlug Tommy Paul zunächst sicher mit 6:3 und 6:3, ehe Reilly Opelka mit einem 7:6 (8), 6:7 (3) und 7:6 (4)-Erfolg über John Millman nachzog.

