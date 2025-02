ATP Rio de Janeiro: Nervenstarker Alexander Zverev zieht ins Viertelfinale ein

Alexander Zverev ist mit einem 7:6 (1) und 7:6 (6) gegen Alexander Shevchenko in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rio de Janeiro eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.02.2025, 06:13 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht in Rio de Janeiro im Viertelfinale

Nein, Alexande Zverev hatte dann doch keine Lust auf einen dritten Satz gegen Alexander Shevchenko. Weshalb der Turnierfavorit in Rio de Janeiro beim Stand von 4:6 im Tiebreak des zweiten Durchgangs noch einmal all seine Routine und Klasse ausspielte - und letztendlich mit einem 7:6 (1), 7:6 (6) als Sieger vom Center Court in Rio de Janeiro ging. Damit zog Zverev in das Viertelfinale ein. Dort geht es gegen Francisco Comesama aus Argentinien.

“Grundsätzlich denke ich, dass es ein ziemlich gutes Match war”, gab Zverev nach seinem Erfolg zu Protokoll. “Wir haben hier keine einfachen Bedingungen. Es ist heiß, schwül. Man kommt manchmal an seine physischen Grenzen. Ich glaube, er hat ein sehr gutes Match gespielt. Ich freue mich über meinen Sieg und die Verbesserungen gegenüber gestern.” In Runde eins hatte Zverev gegen den Chinesen Yunchaoekete Bu ebenfalls in zwei knappen Sätzen gewonnen.

Zverevs nächster Gegner Comesama hatte sich davor mit Nicolas Jarry einen epischen Kampf geliefert. Am Ende lag der Argentinier mit 7:6 (4), 6:7 (1) und 7:6 (6) vorne. Und das nach einer Spielzeit von 3:14 Stunden.

Neben Zverev und Comesama hat mit Sebastian Baez ein weitere Spieler das Viertelfinale erreicht. Baez, der in Rio de Janeiro als Titelverteidiger antritt, gewann gegen seinen Landsmann Mariano Navone mit 6:4, 1:6 und 6:3.

