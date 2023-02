ATP Rio de Janeiro: Thomaz Bellucci beendet Karriere vor heimischem Publikum

Der Brasilianer Thomaz Bellucci wird sich beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro vom aktiven Tennissport verabschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.02.2023, 16:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Thomas Bellucci beendet seine Karriere

Die brasilianischen Tennisfans dürfen sich im Rahmen des ATP-500-Events von Rio de Janeiro (20. bis 26. Februar) auf zumindest ein emotionales Highlight einstellen. Denn Lokalmatador Thomaz Bellucci wird in der Küstenmetropole sein letztes Match als aktiver Profi bestreiten und nach dem Sandplatzturnier zurücktreten.

Dank einer Wildcard steht der 35-jährige Bellucci, der in der Weltrangliste aktuell nur mehr auf Position 917 geführt wird, direkt im Hauptfeld. Die Veranstalter wollen "einem der großen Namen in der Geschichte des nationalen Tennis" somit offenbar einen gebührenden Abschied bereiten.

Bellucci gewann in seiner Karriere vier Einzeltitel und erreichte ein Karrierehoch von Position 21. Sein bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier erzielte der Sandplatzliebhaber wenig überraschend bei den French Open. 2010 scheiterte er im Achtelfinale am späteren Sieger Rafael Nadal.

Gegen Nadal bezog Bellucci wohl auch seine bitterste Niederlage. 2016 musste sich der Brasilianer bei den Olympischen Spielen in Rio dem Spanier im Viertelfinale nach 1:0-Satzführung noch geschlagen geben. Nur ein Jahr später lieferte Bellucci in Bastad eine positive Dopingprobe ab. Er beteuerte, die verbotene Substanz unwissentlich in einem von einer Apotheke hergestellten Vitamincocktail zu sich genommen haben.