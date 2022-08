ATP: Roger Federer genießt den Sommer mit Hund Willow

Der 20-fache Grand-Slam-Champion Roger Federer zelebriert den Spätsommer mit Familie und Hund, bevor es im September beim Laver Cup zum Comeback kommt.

© Getty Images "King Roger" Federer

Neben Novak Djokovic, der wegen seines Impfstatus nicht in die USA einreisen durfte, fehlt noch ein ganz Großer im Big Apple: Roger Federer. Der Schweizer laborierte reichlich lange an den Nachwehen seiner Knieoperation im letzten Herbst, hat aber mit dem Laver Cup im September und dem Antreten beim Heimturnier in Basel noch zwei Tennis-Fixpunkte in diesem Jahr auf dem Zettel. Ob noch weitere folgen, wird wohl die physiche und psychische Verfassung nach dem Teamwettbewerb in London zeitigen.

Stresssymptome sollte der 20-fache Major-Sieger allerdings keine aufweisen, zeigt sich der sympathische Eidgenosse doch bewusst entspannt auf seinem Instagram-Account. Neben der vielen Zeit im Fitnessstudio und bei Medienterminen genießt "King Roger" offenkundig die schöne Jahreszeit mit Familie und mit Hund Willow.

Der Neuzugang im Hause Federer stieß erst vor drei Monaten dazu. Der "Maestro" begrüßte den Australian Cobberdog auf Instagram damals mit den Worten: "Wir haben nachgegeben... Aber wir könnten nicht glücklicher sein. Willkommen bei der Familie, Willow." Und die aktuellen Schnappschüsse zeigen, dass Herrchen und Hündchen wohl wirklich die besten Kumpels sind.