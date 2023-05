ATP Rom: Novak Djokovic vs Grigor Dimitrov im TV, Livestream, Liveticker

Novak Djokovic(ATP-Nr. 1) trifft in Runde 3 beim ATP-Masters-Turnier in Rom auf Grigor Dimitrov (ATP-Nr. 33) - ab ca. 14 Uhr live im TV und Stream auf Sky und in unserem Matchtracker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 14:51 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Grigor Dimitrov

Hält der Arm von Novak Djokovic - und kann Grigor Dimitrov dem aktuell erfolgreichsten Spieler aller Zeiten beikommen?

Bislang waren die Duelle zwischen Djokovic und Dimitrov eine klare Sache - 10:1 steht's im direkten Vergleich für den Djoker. Einzig 2013 (!) in Madrid gewann Dimitrov in hart umkämpften drei Sätzen.

Zuletzt standen sich beide bei den Australian Open gegenüber, hier siegte Djokovic in drei Sätzen.

Wann spielt Djokovic?

Das Drittrundenspiel beim Masters-Turnier in Rom ist als drittes Match auf dm Hauptplatz angesetzt, sollte also gegen 14 Uhr starten. Sky überträgt live im TV und Livestream, wir haben den Matchtracker für euch!

