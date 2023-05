ATP Rom: „Salty Saturday“ in der ewigen Stadt

Beim ATP Masters-Turnier in Rom dürften die Zuschauer am heutigen Samstag besonders auf Ihre Kosten kommen. Beide Einzel-Halbfinals haben eine brisante Vorgeschichte, die für das berühmte Salz in der Suppe sorgen könnte. Ein Ausgang der Matches ist ähnlich schwer zu prognostizieren wie das diesjährige Wetter beim 1000er-Event.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.05.2023, 09:35 Uhr

Ruud vs. Rune

Von den bisherigen vier Aufeinandertreffen zwischen den beiden Skandinaviern Casper Ruud (ATP-Nr. 4) aus Norwegen und dem Dänen Holger Rune (ATP-Nr. 7), die Ruud alle für sich entscheiden konnte, sorgte die letzte Begegnung im Viertelfinale der French Open 2022 für Schlagzeilen. Wegen eines angeblichen Gerangels in den Katakomben, im Anschluss an das Match, bezichtigten sich beide Spieler der gegenseitigen Lüge. In den letzten zwölf Monaten nahm der 20-jährige Rune eine steile Entwicklung und spielte sich von Platz 40 beim letztjährigen Turnier in Roland Garros bis in die Top 10, während der vier Jahre ältere Ruud schleppend in die Saison startete und erst auf Sand langsam in die Gänge kommt.

Medvedev vs. Tsitsipas

Bei der Partie von Daniil Medvedev (ATP-Nr. 3) gegen Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 5) bot die erste Auseinandersetzung beim Turnier in Miami 2018 richtigen Zündstoff. Nachdem beide Spieler ihre Toilettenpause ausgiebig ausdehnten, warfen sich beide Spieler nach dem Match gegenseitig unsportliches Verhalten vor, das sich in einem heftigen Wortgefecht nach dem obligatorischen Shakehands entlud. Die Bilanz sieht den 27-jährigen Medvedev mit 7:4 vorne, jedoch präferiert der 24-jährige Grieche das Spiel auf der roten Asche. Es bleibt abzuwarten, wie weit Medvedev in diesem Turnier durch die neugewonnenen Sandplatz-Skills noch getragen wird.

