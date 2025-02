ATP Rotterdam: Alex de Minaur und Andrey Rublev nehmen Auftakthürden souverän

Alex de Minaur und Andrey Rublev sind beim ATP-500-Turnier in Rotterdam souverän ins Achtelfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.02.2025, 16:38 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur hatte mit David Goffin keine Probleme

Der an Position drei gesetzte Alex de Minaur hat beim ATP-500-Turnier in Rotterdam das Achtelfinale erreicht. Der 25-Jährige, der bei den Australian Open erst im Viertelfinale am späteren Sieger Jannik Sinner gescheitert war, besiegte David Goffin am Dienstag locker mit 6:2 und 6:4.

Nach dem sechsten Sieg im sechsten Duell mit Goffin trifft de Minaur in der Runde der letzten 16 auf den tschechischen Youngster Jakub Mensik. Der 19-Jährige setzte sich seinerseits gegen Alexander Bublik mit 6:4 und 6:4 durch. Mit Jiri Lehecka, der Alexei Popyrin in zwei Sätzen schlug, erreichte am Dienstag ein weiterer Tscheche das Achtelfinale.

Rublev jetzt gegen Struff?

Andrey Rublev hatte in seiner Erstrundenbegegnung ebenfalls keine Probleme. Die Nummer vier des Turniers gewann gegen den Chinesen Zhizhen Zhang mit 6:3 und 6:4. Im Achtelfinale bekommt es der Russe mit Jan-Lennard Struff oder Fabian Marozsan zu tun.

Etwas später am Dienstag greift in Rotterdam auch noch der topgesetzte Carlos Alcaraz ins Geschehen ein. Der Spanier trifft ab 19.30 Uhr auf den niederländischen Lokalmatador Botic van de Zandschulp.

Zum Einzel-Tableau in Rotterdam