Alcaraz schwärmt von Sinner: "Jannik ist im Moment der Beste"

Für Carlos Alcaraz ist Jannik Sinner derzeit die unangefochtene Nummer eins im Herrentennis.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.02.2025, 12:24 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist von Jannik Sinner begeistert

Die vergangenen zwölf Monate von Jannik Sinner haben auch bei Carlos Alcaraz Eindruck hinterlassen. “Jannik ist im Moment der Beste“, sagte der Spanier am Rande des ATP-500-Turniers von Rotterdam über den frischgebackenen Australian-Open-Sieger. ”Er hat im vergangenen Jahr nur vier oder fünf Matches verloren, das ist verrückt."

Auch wenn Sinner im Jahr 2024 tatsächlich sechs Niederlagen kassierte, rangiert der Südtiroler unangefochten an der Spitze der Weltrangliste. Star-Coach Patrick Patrick Mouratoglou hatte Alcaraz zuletzt dennoch auf Augenhöhe gewähnt. Der Spanier selbst teilt diese Meinung nicht - und lobte Sinner für dessen Leistungen: "Bei jedem Turnier, das er spielt, steht er im Finale oder holt sich den Pokal.“

Während Sinner nach seinem Triumph in Melbourne vorerst pausiert, kehrt Alcaraz bereits in dieser Woche in Rotterdam auf die Tour zurück. Von seinem Viertelfinal-Aus gegen Novak Djokovic habe er sich bereits erholt, so der 21-Jährige: “Ich habe nicht das Gefühl, dass es eine verpasste Chance gegen Novak war. Ich wollte das Turnier wirklich gewinnen und hatte das Gefühl, dass ich dazu in der Lage war. Aber Novak hat ein unglaubliches Match gespielt.”

Erster Auftritt in Rotterdam

Nach seiner Rückkehr nach Spanien hatte Alcaraz mit einer Erkältung zu kämpfen, dennoch soll ihm in der niederländischen Hafenstadt der erste Turniersieg im Jahr 2025 gelingen. Seinen bis dato letzten Titel holte der vierfache Grand-Slam-Sieger Anfang Oktober 2024 beim ATP-500-Turnier in Peking.

In Rotterdam wartet auf Alcaraz bereits in der ersten Runde eine große Herausforderung. Der topgesetzte Spanier trifft am Dienstag um 19.30 Uhr auf den Niederländer Botic van de Zandschulp, dem er vor fünf Monaten bei den US Open in Runde zwei unterlegen war. “Das Publikum wird wahrscheinlich gegen mich sein, aber ich werde es genießen und mein Bestes geben”, meinte der Weltranglistendritte.

Zum Einzel-Tableau in Rotterdam