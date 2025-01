ATP Rotterdam: Erschöpfter Sinner sagt ab, Alcaraz als neue Nummer eins

Titelverteidiger Jannik Sinner hat seine Teilnahme am ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam abgesagt. Damit führt Carlos Alcaraz die Setzliste an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2025, 20:23 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner wird 2025 in Rotterdam fehlen

Jannik Sinner wird seinen Titel beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam nicht verteidigen. Das gab Turnierdirektor Richard Krajicek am heutigen Montag bekannt. „Die Australian Open waren lang und hart für Jannik. Es ist wirklich schade für ihn und uns, dass ihn seine Anstrengungen davon abhalten, in Rotterdam anzutreten.“

Vor Jahresfrist hatte Sinner im Endspiel Alex de Minaur besiegt. Mittlerweile steht die Bilanz des Weltranglisten-Ersten gegen den Australier ja schon bei 10:0. Das jüngste Treffen gab es im Viertelfinale der Australian Open.

Alcaraz nun als Topfavorit

Ebenfalls fehlen wird Grigor Dimitrov. Der Bulgare musste bei den Australian Open je verletzungsbedingt aufgeben.

Neuer Titelfavorit ist damit Carlos Alcaraz, der allerdings noch kein Championat in der Halle holen konnte. Ebenfalls mit dabei werden Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Vorjahresfinalist de Minaur sein.