ATP Rotterdam: Goffin schlägt Youngster Prizmic, auch Raonic und Griekspoor weiter

David Goffin, Milos Raonic und Tallon Griekspoor haben sich am Montag beim ATP-500-Turnier in Rotterdam für das Achtelfinale qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.02.2024, 22:37 Uhr

© Getty Images David Goffin steht in Rotterdam in der zweiten Runde

Dino Prizmic hat beim ATP-500-Turnier in Rotterdam eine neuerliche Talentprobe abgegeben: Der 18-Jährige, der Novak Dokovic bei den Australian Open voll gefordert hatte, verlangte Ex-Top-Ten-Spieler David Goffin in der ersten Runde alles ab, musste sich letztlich aber in drei Sätzen geschlagen geben. Goffin siegte mit 6:4, 6:7 (12) und 6:1.

Für Goffin markierte der Erfolg gegen den kroatischen Youngster den ersten Sieg im Jahr 2024. Wenig später durfte auch Milos Raonic erstmals in der laufenden Saison jubeln. Der Wimbledon-Finalist von 2016 setzte sich gegen den niederländischen Wildcard-Inhaber Jesper de Jong mit 7:6 (5) und 6:4 durch.

Dank Tallon Griekspoor hatten die niederländischen Tennisfans am ersten Hauptfeld-Tag aber doch noch Grund zur Freude. Der 27-Jährige, der 2023 in Rotterdam das Halbfinale erreichte hatte, wehrte gegen Lorenzo Musetti im dritten Satz zwei Matchbälle ab und siegte mit 3:6, 7:6 (7) und 7:6 (3).

Am Dienstag greifen unter anderem Andrey Rublev und Hubert Hurkacz ins Turniergeschehen ein. Der topgesetzte Australian-Open-Sieger Jannik Sinner wird seine Auftaktpartie gegen Botic van de Zandschulp erst am Mittwoch bestreiten.

