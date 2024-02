ATP Rotterdam: Jan-Lennard Struff ringt Alejandro Davidovich Fokina nieder

Jan-Lennard Struff hat sich nach hartem Kampf gegen Alejandro Davidovich Fokina für das Achtelfinale in Rotterdam qualifiziert.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 21:58 Uhr

© Getty Images Große Freude bei Jan-Lennard Struff

Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff hat beim ATP-500-Turnier in Rotterdam das Achtelfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Warsteiner besiegte den Spanier Alejandro Davidovich Fokina am Dienstagabend mit 4:6, 7:6 (5) und 7:6 (4). Der Weltranglisten-25. knüpfte damit an seinen Erfolg mit dem deutschen Team in der Davis-Cup-Qualifikation an.

Struff bekommt es in der Runde der letzten 16 mit Emil Ruusuvuori oder Ugo Humbert zu tun. Der Franzose triumphierte in der Vorwoche bei seinem Heimturnier in Marseille.

Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Buenos Aires dagegen gleich sein erstes Match verloren. Der 32 Jahre alte Karlsruher unterlag dem Chilenen Alejandro Tabilo mit 1:6 und 3:6.

