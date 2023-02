ATP Rotterdam live: Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam auf Tallon Griekspoor. Das Match gibt es ab ca. 21 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2023, 08:22 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft zum zweiten Mal auf Tallon Griekspoor

Es wird die zweite Begegnung zwischen Zverev und Griekspoor werden. Die erste ging in Wimbledon 2021 glatt an die deutsche Nummer eins.

Zum Auftakt in Rotterdam setzte sich Zverev in zwei engen Sätzen gegen Soonwoo Kwon aus Korea durch, Lokalmatador Griekspoor, der mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen ist, gewann gegen Mikael Ymer ebenfalls in zwei Sätzen.

Zverev vs. Grieskpoor - hier geht es zum Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tallon Griekspoor gibt es ab ca. 21 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam