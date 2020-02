ATP Rotterdam: Philipp Kohlschreiber stürmt ins Hauptfeld

Philipp Kohlschreiber hat den Qualifikations-Wettbewerb für das ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam souverän gemeistert. Die langjährige deutsche Nummer eins besiegte Sergiy Stakhovski glatt in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2020, 14:26 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber hat sich in Rotterdam souverän qualifiziert

Nach lediglich 64 Minuten durfte sich Kohlschreiber von seinem ukrainischen Gegner bereits zum Einzug in das 32-Raster des ersten ATP-Tour-500-Turniers des Jahres gratulieren lassen. Der gebürtige Augsburger gewann mit 6:2 und 6:2 und ist damit neben Jan-Lennard Struff der zweite Deutsche, der um den Titel in den Niederlanden mitspielt. Struff eröffnet gegen Félix Auger-Aliassime, gegen den er beim ATP Cup glatt gewonnen hatte. Yannick Maden hatte ebenfalls noch die Chance, sich ein Ticket für das Hauptfeld zu erspielen.

Als Turnierfavorit geht Daniil Medvedev in das Event, an Position zwei startet Stefanos Tsitsipas. Titelverteidiger Gael Monfils spielt am heutigen Sonntag in Montpellier noch das Finale des dortigen ATP-Tour-250-Turniers.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam