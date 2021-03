ATP Rotterdam: Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev fixieren Traum-Halbfinale

Die ersten beiden Halbfinalisten des ATP-500-Turniers in Rotterdam heißen Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev. Beide hatten in ihren Viertelfinalbegegnungen aber schwer zu kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.03.2021, 18:52 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas setzte sich gegen Karen Khachanov in drei Sätzen durch

Nach dem knappen Dreisatzerfolg über Hubert Hurkacz am Donnerstag musste Stefanos Tsitsipas auch einen Tag später gegen Karen Khachanov über die volle Distanz. Den ersten Satz gab der Grieche trotz eines frühen Breaks mit 4:6 ab, die Durchgänge zwei und drei entschied Tsitsipas dann aber für sich.

Dabei hatte es im dritten Abschnitt für den 22-Jährigen zunächst alles andere als gut ausgesehen. Khachanov fand beim Stand von 3:1 zwei Spielbälle in Folge auf eine noch höhere Führung vor, Tsitsipas wusste diese jedoch abzuwehren und ging rund 30 Minuten später als 4:6, 6:3 und 7:5-Sieger vom Platz.

Tsitsipas überholt Federer

Durch den Erfolg wird Tsitsipas am kommenden Montag auch Roger Federer als Nummer fünf der Weltrangliste ablösen. Der Schweizer könnte mit einem guten Abschneiden beim ATP-250-Turnier in Doha in der nächsten Woche jedoch zurückschlagen. Sollte Tsitsipas in Rotterdam den Titel holen, würde Federer den Griechen allerdings auch mit einem Turniersieg in der Hauptstadt Katars nicht überholen.

Für einen Titel muss Tsitispas zunächst aber einmal naturgemäß das Halbfinale überstehen. Und das dürfte alles andere als eine leichte Aufgabe werden, denn mit Andrey Rublev wartet der Weltranglistenachte auf den Mann aus Athen. Der Russe setzte sich in seiner Viertelfinalpartie gegen Jeremy Chardy nach zwei äußerst umkämpften Sätzen zu Beginn schlussendlich mit 7:6 (2), 6:7 (2) und 6:4 durch.

Im zweiten Halbfinale werden die Gewinner der Begegnungen zwischen Borna Coric und Kei Nishikori bzw. Tommy Paul und Marton Fucsovics aufeinandertreffen.

