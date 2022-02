ATP Rotterdam: Tsitsipas im Halbfinale gegen sensationellen Lehecka

Stefanos Tsitsipas hat mit einem sicheren 6:4 und 6:4 gegen Alex de Minaur das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam erreicht. Dort spielt der Turnierfavorit gegen den Qualifikanten Jiri Lehecka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2022, 17:13 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas freut sich immer auf Alex de Minaur

Irgendwann werden auch Jiri Lehecka in Rotterdam die Kräfte ausgehen. Im Viertelfinale des einzigen niederländischen ATP-Tour-500-Turniers war es aber noch nicht so weit. Im Gegenteil: Lehecka lag gegen Lorenzo Musetti im dritten Satz schon mit einem Break zurück, schaffte aber das Comeback und gewann mit 6:3, 1:6 und 7:5. Für Lehecka war es erst der dritte Matchsieg auf ATP-Tour-Level. Die beiden anderen hatte er in Rotterdam gegen Denis Shapovalov und Botic van de Zandschulp gefeiert.

Im Duell der beiden Youngster führte Musetti die feinere Klinge, wechselte öfter den Schnitt, streute auch kurze Bälle ein. Lehecka dagegen drückte unentwegt auf´s Tempo, ließ körperlich nicht nach. Umso erstaunlicher, als dass er sich in Rotterdam durch die Qualifikation kämpfen musste.

Tsitsipas Favorit im Halbfinale

Die nächste Bewährungsprobe kommt nun am morgigen Freitag auf den 19-jährigen Tschechen zu. Da wartet mit Stefanos Tsitsipas nämlich die Nummer eins des Turniers. Tsitsipas kam beim 6:4 und 6:4 gegen Alex de Minaur nur selten in Bedrängnis und geht natürlich als eindeutiger Favorit in die Begegnung mit Lehecka. Für Tsitsipas war es im siebten Match mit dem Minaur der siebente Sieg.

Am Abend spielen zunächst Félix Auger-Aliassime und Cameron Norrie den dritten Halbfinal-Platz aus, danach trifft Titelverteidiger Andrey Rublev auf Marton Fucsovics. Auger-Aliassime hatte am Donnerstagabend Andy Murray keine Chance gelassen.

