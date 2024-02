ATP Rotterdam: Zu erschöpft! Medvedev tritt nicht zur Titelverteidigung an

Vorjahressieger Daniil Medvedev wird beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam kommende Woche fehlen. Der Russe erholt sich immer noch von den Strapazen bei den Australian Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2024, 21:23 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev wird erst in Doha wieder aufschlagen

2023 war Daniil Medvedev nach einem einigermaßen verkorksten Saisonauftakt mit sich zweifelnd zum 500er-Event nach Rotterdam gekommen. Die frühe Niederlage gegen Sebastian Korda bei den Australian Open hatte den Russen doch irritiert. Die Abreise aus Rotterdam erfolgte im vergangenen Jahr dann in komplett konträrer Stimmung. Und mit der Siegertrophäe im Gepäck. Medvedev konnte im Endspiel Jannik Sinner bezwingen. Und der Triumph von Rotterdam leitete eine wunderbare Serie mit zwei weiteren Titeln (Doha, Dubai) und einer Finalteilnahme (Indian Wells) ein.

Ein knappes Jahr später ist die Situation eine andere. Daniil Medvedev hat herausragend gute Australian Open gespielt, musste sich im Finale eben jenem Sinner nach 2:0-Satzführung allerdings noch geschlagen geben. Nachdem Medvedev davor schon zwei Fünf-Satz-Partien in melbourne bestritten hatte, kündigte er schon an, dass er nicht das volle vorgesehene Programm spielen würde. Wobei die Sache mit Titelverteidigungen beim 27.Jährigen ohnehin schwierig ist: Bislang ist Medvedev nämlich noch keine gelungen. In Rotterdam nun wird es nicht einmal zum Versuch kommen.

"Leider muss ich aus Rotterdam zurückziehen", erklärte Medvedev also. "Nach einem unglaublich harten und langen Run in Australien hat sich mein Körper (und vor allem mein rechter Fuß) noch nicht ausreichend dafür erholt, um zu kommen und meinen Titel zu verteidigen. Ich liebe es in Rotterdam zu spielen, habe eine lange Geschichte mit dem Event. Und freue mich darauf, 2025 wieder am Satrt zu sein."

Nach dem Rückzug Medvedevs führt nun Jannik Sinner die Setzliste vor Andrey Rublev, Hubert Hurkacz und Holger Rune an.