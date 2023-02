ATP-Rotterdam: Großartiger Daniil Medvedev schlägt Jannik Sinner

Daniil Medvedev ist der Champion von Rotterdam. Der Russe krönte sich mit einem starken Dreisatzerfolg über den Südtiroler Jannik Sinner zum Sieger des ATP-500-Events in den Niederlanden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.02.2023, 18:22 Uhr

Viel war von diesem Endspiel erwartet worden - und die beiden Akteure konnten fast alles einhalten. Sowohl Jannik Sinner als auch Daniil Medvedev präsentierten sich im Finale des ATP-500-Events von Rotterdam in hervorragender Spiellaune, der Italiener legte es gewohnt offensiv an, Medvedev hingegen verließ sich weitgehend auf seine Konterqualitäten. Und diese sind bekanntermaßen überdurchschnittlich ausgeprägt.

Im ersten Abschnitt war es jedoch Jannik Sinner, der das bessere Ende für sich haben sollte. Der Youngster egalisierte ein Break des Russen, nur um beim Stand von 6:5 ein hervorragendes Returnspiel an den Tag zu legen und Durchgang eins per Break nach einer sehenswerten Rallye in trockene Tücher zu bringen.

Medvedev legt zu

In der Folge waren Sinner, der vergangene Woche in Montpellier seinen ersten Saisontitel hat gewinnen können, die Strapazen der vergangenen Tage doch etwas anzusehen: Die langen Rallyes, in die Medvedev seinen Kontrahenten immer wieder verwickeln konnten, gingen zunehmend an den Russen, der langsam, aber sicher Oberwasser erlangte. Die logische Konsequenz: Medvedev schaffte mit einem 6:2 den Satzausgleich.

Der ehemalige Weltranglistenerste war nun der bessere Spieler am Platz, hatte die Fehler nahezu gänzlich abgestellt und profitierte immer wieder von Fehlern ohne Not vonseiten Sinners. So waren es neuerlich zwei Breaks, die schlussendlich die Entscheidung zugunsten Medvedevs sorgen sollten: Mit 5:7, 6:2 und 6:2 krönte sich der Weltranglistenelfte erstmals zum Champion beim ATP-500-Event in den Niederlanden. Es ist der 16. Titel auf der ATP-Tour für den Russen.