ATP Queen's Club: Carlos Alcaraz stellt mit Viertelfinaleinzug neuen Rekord auf

Carlos Alcaraz hat beim ATP-500-Turnier im Londoner Queen's Club nach einem Dreisatzerfolg über Jaume Munar das Viertelfinale erreicht - und damit einen neuen persönlichen Bestwert aufgestellt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.06.2025, 20:31 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht im Viertelfinale

Carlos Alcaraz kann derzeit einfach nicht verlieren! Der frischgebackene French-Open-Sieger hat beim ATP-500-Turnier im Londoner Queen's Club das Viertelfinale erreicht. In der Runde der letzten 16 siegte der Spanier gegen seinen Landsmann Jaume Munar nach hartem Kampf und 3:23 Stunden Spielzeit mit 6:4, 6:7 (7) und 7:5. Im dritten Satz machte der 22-Jährige einen Breakrückstand wett.

Alcaraz, der das prestigeträchtige Rasenevent in West Kensington 2023 gewann, stellte mit dem Sieg über Munar sogleich einen neuen persönlichen Rekord auf. Noch nie zuvor in seiner Karriere hatte er 15 Partien hintereinander gewonnen. Auf der Jagd nach dem 16. Erfolg en suite trifft der Weltranglistenzweite am Freitag auf Reilly Opelka oder Arthur Rinderknech.

Lehecka stoppt Diallo

Im ersten Match des Tages im Queen's Club hatte sich der Tscheche Jiri Lehecka gegen 's-Hertogenbosch-Champion Gabriel Diallo klar mit 6:4 und 6:2 behauptet. Der 23-Jährige trifft im Viertelfinale auf Lokalmatador Jacob Fearnley, der den Franzosen Corentin Moutet mit 6:3, 2:6 und 6:2 besiegte.

Neben Fearnley darf mit Jack Draper noch ein weiterer Brite vom Heimtriumph träumen. Die Nummer zwei des Turniers hatte bereits am Mittwoch mit einem umkämpften Dreisatzerfolg über Alexei Popyrin das Viertelfinale erreicht und bekommt es nun mit Brandon Nakashima zu tun.

