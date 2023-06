ATP ´s-Hertogenbosch: Daniil Medvedev und sein Gespür für Rasen

Daniil Medvedev steigt heute in das ATP-Tour-250-Turnier in ´s-Hertogenbosch ein. Und trifft dabei auf einen Gegner, mit dem er in der Vergangenheit oft Probleme hatte: Adrian Mannarino.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.06.2023, 21:00 Uhr

Daniil Medvedev und der Rasen - was ist das für eine Beziehueng?

Ja, Daniil Medvedev spielt tatsächlich noch Tennis. Fast hätte man das vergessen, nachdem der Russe in Roland Garros schon in Runde eins gegen Thiago Seyboth Wild ausgeschieden ist. Danach hat sich Medvedev recht zügig Richtung Heimat (in anderen Worten: Monte-Carlo) und auch nach Barcelona verabschiedet, wo er mit Andrey Rublev (auch ein in Paris früh Verabschiedeter) und Robert Lewandowski beim Formel-1-Rennen zu Gast war.

Jetzt aber ruft wieder die Arbeit - und zwar auf Gras in ´s-Hertogenbosch. Der Beziehungsstatus zwischen Daniil Medvedev und dem Rasentennis ist noch ein wenig in Schwebe, immerhin hat er auf Mallorca schon ein Event auf diesem Belag gewonnen. Vergangenes Jahr stand Medvedev beim aktuell laufenden Turnier im Endspiel, verlor dort gegen Tim van Rijthoven. 2023 steht nach einem Freilos nun ein Treffen mit Adrian Mannarino an.

Nicht gerade ein Lieblingsgegner von Medvedev. Auch wenn er den Franzosen vor knapp zwölf Monaten auf dem Weg ins Finale von ´s-Hertogenbosch mit 7:5 und 7:5 besiegen konnte. Bei den anderen beiden Partien davor auf Gras hatte sich aber Mannarino durchgesetzt, unter anderem in Wimbledon 2019.

Medvedev hoffnungsvoller Außenseiter in Wimbledon?

Medvedev ist in ´s-Hertogenbosch an Position eins gesetzt, in Wimbledon wird als Drittplatzierter starten, hinter Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Im vergangenen Jahr blieb der Weg nach London für die Russen und Belarussen verschlossen, Medvedev hat das damals mit dem ihm eigenen Pragmatismus zur Kenntnis genommen.

Kommende Woche ist Daniil Medvedev wieder in Halle am Start, er ist dort ebenso Titelfavorit wie nun in ´s-Hertogenbosch. Nicht nur aufgrund seiner Klasse. Sondern auch, weil er an beiden Orten noch nie gewonnen hat. Und nachdem wir ja wissen, dass Medvedev kein Wiederholungstäter ist (alle seine 20 Titel hat er an verschiedenen Schauplätzen gewonnen), muss man ihn ganz oben auf dem Zettel haben. Was ja auch für Wimbledon gelten würde - wäre da nicht Abonnement-Sieger Novak Djokovic.

