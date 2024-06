ATP 's-Hertogenbosch: De Minaur schlägt Raonic, Griekspoor bleibt auf Kurs

Der topgesetzte Alex de Minaur hat beim ATP-250-Turnier in 's-Hertogenbosch ebenso wie Titelverteidiger Tallon Griekspoor das Halbfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.06.2024, 20:47 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur zog ins Halbfinale ein

Turnierfavorit Alex de Minaur ist beim ATP-250-Event in 's-Hertogenbosch ins Halbfinale eingezogen. Der Australier besiegte den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Milos Raonic am Freitag nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 7:5 und 6:2. In der Vorschlussrunde trifft der Australier auf Ugo Humbert oder Gijs Brouwer.

Unterdessen darf Tallon Griekspoor weiterhin von der Titelverteidigung träumen. Der niederländische Lokalmatador zog durch einen umkämpften 4:6, 6:3 und 7:6 (4)-Erfolg über Aleksandar Vukic ins Semifinale ein.

In diesem trifft Griekspoor etwas überraschend auf Sebastian Korda. Der 23-Jährige gewann das rein US-amerikanische Viertelfinalduell gegen den an Position zwei gesetzten Tommy Paul mit 6:4 und 6:2.

Das Einzel-Tableau in 's-Hertogenbosch