ATP ´s-Hertogenbosch: Medvedev, Auger-Aliassime ziehen ins Halbfinale ein

Daniil Medvedev und Félix Auger-Aliassime, die beiden topgesetzten Spieler in ´s-Hertogenbosch, sind in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in den Niederlanden eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2022, 19:25 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev bei seinem Paradeschlag - auch auf Rasen

Medvedev musste sich im letzten Match des Tages gegen Ilya Ivashka vor allem im ersten Satz strecken, gewann diesen erst im Tiebreak mit 10:8. Im zweiten reichte der Nummer eins der Welt dann ein spätes Break, um mit 7:6 (8), 6:4 als Sieger vom Court zu gehen.

Nun geht es für Medvedev, der im vergangenen Jahr auf Mallorca seinen ersten Titel auf Rasen überhaupt gewonnen hat, gegen Adrian Mannarino, der sich gegen Brandon Nakashima aus den USA in drei Sätzen behaupten konnte.

Das zweite Halbfinale bestreiten Félix Auger-Aliassime und der niederländische Überraschungsmann Tim van Rijthoven. Während Auger-Aliassime an Position zwei gesetzt und einem 7:6 (5) und 6:4 gegen Karen Khachanov erwartungsgemäß in der Vorschlussrunde steht, hat Lokalmatador van Rijthoven bereits drei Siege als Außenseiter gefeiert. In Runde eins gegen Matthew Ebden noch nicht so sehr, umso mehr aber im Achtelfinale gegen Taylor Fritz. Und auch mit dem 7:6 (5) und 6:4 gegen Hugo Gaston war nicht unbedingt zu rechnen.

