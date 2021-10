ATP San Diego: Ruud überrollt Norrie - fünfter Titel 2021!

Casper Ruud hat mit einer beeindruckenden Leistung seinen fünften Turniersieg 2021 geholt: Der Norweger gewann im Finale des ATP-Tour-250-Events in San Diego gegen Cameron Norrie mit 6:0 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2021, 06:43 Uhr

© Getty Images Casper Ruud mit seinem fünften Siegerpokal 2021

Casper Ruud und die Hartplätze - das war bislang eine eher schwierige Beziehung. Mit den Auftritten in San Diego hat Ruud aber nun auch abseits der Asche erstmals als Turnier-Champion angeschrieben. Und wie: Der Norweger ließ Cameron Norrie nur zwei Spiele, holte mit einer fast makellosen Vorstellung seinen fünften Titel des Jahres. Zuvor war Ruud bereits in Genf, Bastad, Gstaad und Kitzbühel erfolgreich geblieben.

Damit übernahm Casper Ruud auch die alleinige Führung in Sachen Titelgewinne auf der ATP-Tour. Allerdings: Alle seine Siege kamen bei 250er-Events zustande, während etwa Novak Djokovic drei Grand-Slam-Turniere gewinnen konnte (plus das zweite seiner Heimturniere in Belgrad).

Indian Wells mit Medvedev, Zverev, Tsitsipas und Co.

Für Ruud bedeutet der Erfolg in San Diego auch einen weiteren Schritt Richtung ATP-Finale in Turin. Dort wird er wohl erstmals bei einem Jahresendturnier aufschlagen. Für den unterlegenen Finalisten Cameron Norrie besteht in dieser Hinsicht auch noch eine kleine Chance. Der Brite spielt ein starkes Jahr, konnte in der Vorschlussrunde von San Diego Turnierfavorit Andrey Rublev besiegen.

Die nächste Bewährungsprobe für Ruud, Norrie und den Rest des ATP-Zirkus steht ab Donnerstag in Indian Wells an. Dort greifen auch Daniil Medvedev, Alexander Zverev oder Stefanos Tsitsipas wieder ins Geschehen ein. Mit Casper Ruud wird auch in der kalifornischen Wüste zu rechnen sein.

