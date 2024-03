ATP Santiago: Sebastian Baez steht im nächsten Finale

Der Argentinier Sebastian Baez wird beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Santiago de Chile im Endspiel auf den Lokalmatador Alejandro Tabilo treffen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.03.2024, 11:08 Uhr

© Getty Images Sebastian Baez steht auch beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Santiago de Chile im Endspiel

Sebastian Baez hat offenkundig einen Lauf. Der Argentinier steht nach seinem Turniersieg letzte Woche in Rio de Janeiro auch beim ATP-Sandplatz-Turnier in Santiago (Chile) im Finale. Der Mann aus Buenos Aires trifft dort auf den ebenfalls in Topform befindlichen Chilenen Alejandro Tabilo. Denn auch der Lokalmatador hat mit dem Turniersieg Anfang Januar in Auckland einen Saisontitel eingefahren - in diesem Fall war es auch der erste volle Triumpf seiner Karriere.

Zunächst durfte Tabilo gegen den französischen Qualifikanten Corentin Moutet ran, der dem Publikumsliebling einen harten Kampf bot. Der bei seinem Heimturnier auf vier Gesetzte musste einen langen Weg gehen, denn erst nach 2:32 Stunden Spielzeit war das Ergebnis von 4:6, 6:4, 7:5 auf dem Scoreboard zu sehen. Im dritten Satz war Tabilo bereits mit 2:4 zurückgelegen, schaffte aber noch die Kehrtwende. Moutet hatte am Vortag den topgesetzten Nicolas Jarry (ebenfalls Chile) aus dem Wettbewerb genommen.

Baez machte am Samstagabend (Ortszeit) einfach da weiter, wo er die letzten Tage aufgehört hat, und ließ dem Spanier Pedro Martinez beim 6:4, 6:2 keine echte Chance. Mit seinem neunten Matchtriumph in Folge könnte der 23-Jährige seinen zweiten Turniersieg innerhalb einer Woche gewinnen und würde in dem Fall auch zum ersten Mal in seiner Karriere die Top 20 der ATP-Weltrangliste betreten. Es wäre der sechste ATP-Titel in seiner noch jungen Karriere.

