ATP Shanghai: Alcaraz folgt Medvedev und Sinner in Runde drei

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:2 und 7:5 gegen den Franzosen Gregoire Barrere in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 14:41 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Samstag in Shanghai

Ganz am Ende packte Carlos Alcaraz im Match gegen Gregoire Barrere noch einmal einen Kunstschlag aus, spielte einen Ball auf der Grundlinie hinter dem Rücken - und gewann ein paar Augenblicke später den letzten Punkt dieser Zweitrunden-Partie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai. 102 Minuten benötigte Turnierfavorit Alcaraz für das 6:2 und 7:5 gegen Barrere, was auch ein Kompliment an die Leistung des Franzosen ist. Nächster Gegner von Alcaraz wird entweder Mikhail Kukushkin oder Daniel Evans sein.

Zuvor hatten sich auf dem Stadium Court schon Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev und Jannik Sinner ihren Platz in der dritten Runde des vorletzten 1000ers der Saison gesichert. Allesamt bei geschlossenem Dach, während der Regen die Matches auf den Außenplätzen arg in Mitleidenschaft gezogen hatte.

Tsitsipas besiegte den Australier Rinky Hijikata sicher mit 6:4 und 6:2. Auch Daniil Medvedev hatte gegen Cristian Garin beim 6:3 und 6:3 keine Probleme. Etwas härter arbeiten musste da schon jannik Sinner gegen Marcus Giron. Beim 7:6 (7) und 6:3 gegen den US-Amerikaner musste Sinner in Durchgang eins vier Satzbälle abwehren.

