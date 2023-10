ATP Shanghai: Hurkacz nach Sieg über Korda erster Finalist

Hubert Hurkacz aus Polen bezwingt im Halbfinale des ATP-1000er-Turniers in Shanghai den US-Amerikaner Sebastian Korda glatt in zwei Sätzen und zieht zum dritten Mal in seiner Karriere in ein Masters-Finale ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 12:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Hubert Hurkacz peilt im Endspiel von Shanghai seinen zweiten Masters-Titel an.

Vor ihrer heutigen Halbfinal-Partie war die Bilanz zwischen dem Polen Hubert Hurkacz und Sebastian Korda aus den USA mit je einem Sieg ausgeglichen. Die letzte Begegnung dürfte jedoch beiden Spielern noch in guter Erinnerung gewesen sein, schließlich siegte Korda im Achtelfinale der diesjährigen Australian Open im Tie-Break des fünften Satzes.

Das Match startete ausgeglichen mit starken Aufschlägen beider Protagonisten, ehe Hurkacz im sechsten Spiel beim Service-Game von Korda, das viermal über Einstand ging, seine zweite Break-Chance nutzen und diesen Vorsprung zum Satzgewinn transportieren konnte.

Mit dem Satzgewinn im Rücken konnte der Hurkacz dem US-Amerikaner sofort das erste Service-Game abnehmen. Letztlich spielte der 26-jährige die ganze Erfahrung seiner sechsten Halbfinal-Teilnahme bei einem Master-Event aus und siegte, ohne im gesamten Match eine Break-Chance zuzulassen, nach 76 Minuten mit 6:3, 6:4.

Im On-Court-Interview kommentierte Hurkacz: „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe sehr gut aufgeschlagen und konnte mit meinem Grundschlägen viel Druck auf meinen Gegner ausüben, somit ist der Matchplan heute voll aufgegangen.“

Im Endspiel, wo er seinen zweiten Masters-Titel nach Miami 2021 anstrebt, wartet die Nr. 17 der Welt auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Andrey Rublev und Grigor Dimitrov.

Hier das Einzel-Tableau aus Shanghai