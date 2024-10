ATP Shanghai live: Alexander Zverev vs. Mattia Bellucci im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in seiner Auftaktbegegnung beim Masters-Turnier in Shanghai in der Runde der letzten 64 auf Mattia Bellucci. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW sowie in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.10.2024, 08:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Vor seinem Start beim Masters-Event in Shanghai richten sich die Blicke der Fans von Alexander Zverev hauptsächlich auf dessen Gesundheitszustand. Nach seinem Erfolg beim Laver Cup wurde beim Hamburger eine Lungenentzündung diagnostiziert, deren vollständige Genesung 1-2 Monate in Anspruch nehmen kann. Dennoch gaben die Ärzte grünes Licht für eine Teilnahme am 1000er-Turnier in Asien.

Seinem heutigen Gegner Mattia Bellucci ist der 27-jährige auf der Tour noch nie gegenübergestanden. Der Italiener hat sich seit knapp zwei Jahren in den Top 200 etabliert und steht mit seinem aktuellen Karrierehoch nur noch einen Rang von den besten 100 entfernt. Dass sein Gegner mit der linken Schlaghand agiert, wird den deutschen Olympiasieger aufgrund seiner zahlreichen Trainingseinheiten mit seinem Bruder Mischa eher wenig stören.

Zverev vs. Bellucci - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Mattia Bellucci gibt es ab ca. 14 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus Shanghai