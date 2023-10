ATP Shanghai live: Alexander Zverev vs. Roman Safiullin im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai auf Roman Safiullin. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 14:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev und Roman Safiullin haben sich erst vor kurzem in Chengdu gesehen

Keine zehn Tage ist es her, dass Alexander Zverev und Roman Safiullin sich im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Chengdu gegenüber gestanden sind. Dieses Match konnte Zverev in drei Sätzen für sich entscheiden - und seinen 21. Titel auf der ATP-Tour holen.

In Shanghai ist die deutsche Nummer eins mit einem Freilos gestartet. Safiullin besiegte in Runde eins Andy Murray problemlos.

Zverev vs. Safiullin - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Roman Safiullin gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai