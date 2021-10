ATP: Sinner in Antwerpen, Rublev in Moskau als Favoriten

Die ATP-Tour geht in der kommenden Woche mit zwei 250er-Events weiter. In Antwerpen startet Jannik Sinner als Favorit, in Moskau ist Andrey Rublev an Position eins gesetzt.

Gerade haben Aslan Karatsev und Andrey Rublev in Indian Wells noch den Titel im Doppel versäumt, da müssen sich die beiden Russen schon auf den Weg in die Heimat machen. Denn in Moskau wartet das ATP-Tour-250-Turnier, die dem Rublev vor Karatsev die Gesetztenliste anführt. Und bei dem die beiden im Paarlauf wieder getrennt antreten: Rublev mit Standardpartner Karen Khachanov, Karatsev mit Landsmann Richard Muzaev.

Khachnaov ist nach der Absage von Daniil Medvedev im Einzel an Nummer drei gelistet, der von der Papierform her aussichtsreichste Gast ist Filip Krajinovic als Nummer vier.

In Antwerpen geht Jannik Sinner als Favorit in das Turnier. Der Südtiroler wird nach einem Freilos von einem Landsmann getestet werden - entweder von Lorenzo Musetti oder Gianluca Mager. Auch auf die Nummer zwei, Diego Schwartzman, kommt eine interessante Aufgabe zu: Der Argentinier spielt zum Auftakt gegen den Sieger der Partie zwischen Frances Tiafoe und Altmeister Andy Murray. Der Schotte hat 2019 in Antwerpen seinen bislang letzten Turniersieg gefeiert.

Jan-Lennard Struff, der einzige deutsche Fix-Starter, bekommt es zum Auftakt mit Albert Ramos-Vinolas zu tun, eine lösbare Aufgabe für den Warsteiner.

