ATP Sofia: Jannik Sinner erstmals Titelverteidiger!

Jannik Sinner hat das ATP-250-Event von Sofia zum zweiten Mal in Serie für sich entschieden. Es ist die erste Titelverteidigung für den Südtiroler in dessen junger Laufbahn.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.10.2021, 16:57 Uhr

Jannik Sinner holte in Sofia erneut den Titel

Die Nummer eins und die Nummer zwei der Setzliste konnten diese Woche in Sofia also durchaus erfolgreich gestalten und sorgten so für ein Traumfinale beim ATP-250-Event. Ein Finale, das bereits im Vorfeld für Brisanz sorgte, war es doch für Gael Monfils das erste Finale nach einer über eineinhalb Jahren langen Durststrecke - und das erste im Kalenderjahr 2021.

Für Jannik Sinner hingegen ging es in Sofia um nichts Geringeres als die erste erfolgreiche Titelverteidigung in seiner noch jungen Laufbahn. Dass der junge Südtiroler daran auch wenig Zweifel aufkommen lassen wollte, zeigte sich bereits früh in diesem Endspiel. Sinner gelang das erste Break der Partie, nach knapp 40 Minuten machte der Italiener mit 6:3 den Sack zu.

Auch im zweiten Satz konnte Sinner früh zuschlagen, der 20-Jährige schaffte erneut im ersten Game des Durchgangs das Break und zog schnell auf 3:1 davon. Das sollte sich Jannik Sinner nicht mehr nehmen lassen, der Italiener holte sich Satz zwei mit 6:4 und durfte den ATP-250-Titelgewinn in Sofia feiern. Die erste Titelverteidigung für den 20-Jährigen.