ATP Sofia: Jannik Sinner weiterhin souverän, Felix Auger-Aliassime sensationell raus

Jannik Sinner steht beim ATP-250-Turnier in Sofia souverän im Viertelfinale. Felix Auger-Aliassime ist hingegen überraschend ausgeschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.11.2020, 21:52 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner blieb in Sofia ohne Satzverlust

Jannik Sinner scheint sein sensationelles Jahr 2020 mit einem weiteren guten Resultat beschließen zu können. Der 19-Jährige steht nach einem klaren 6:3 und 6:4-Erfolg über Marc-Andrea Huesler im Viertelfinale von Sofia und blieb beim ATP-250-Event somit weiterhin ohne Satzverlust.

Im Viertelfinale trifft der Italiener in einer Neuauflage des ATP-Next-Gen-Finals-Endspiels von 2019 auf Alex de Minaur. Der an Position drei gesetzte Australier setzte sich gegen Asian Karatsev mit 6:4 und 7:6 (5) durch. Zudem lösten auch Adrian Mannarino (6:4 und 7:6 (6) vs. Egor Gerasimov) und John Millman (7:5, 6:7 (3), 6:2 vs. Gilles Simon) ihre Tickets für die Runde der letzten Acht.

Ausgeschieden ist hingegen die Nummer zwei des Turniers, Felix Auger-Aliassime. Der 20-Jährige, der nach dem frühen Aus von Denis Shapovalov als Favorit auf den Turniersieg in der bulgarischen Hauptstadt gegolten hatte, unterlag dem Weltranglisten-82. Salvatore Caruso überraschend deutlich mit 4:6 und 4:6.

Der Italiener bekommt es im Viertelfinale nun mit Richard Gasquet zu tun. Der 34-Jährige besiegte "Kochlöffel-Spieler" Jonas Forejtek, der in der ersten Runde noch Marin Cilic geschlagen hatte, mit 6:4 und 6:2.

Das Einzel-Tableau in Sofia

