ATP Sofia: Ofner verliert gegen Mannarino

Sebastian Ofner hat im Viertelfinale beim ATP-Turnier der Kategorie 250 in Sofia gegen Adrian Mannarino 7:6(7), 4:6, 3:6 verloren.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2023, 19:59 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner traf im Viertelfinale von Sofia auf Adrian Mannarino.

Für Sebastian Ofner zeichnete sich ein gelungener Start ins Match ab. Adrian Mannarino hatte seine Probleme, um ins Match zu finden und kassierte das frühe Break. Beim Stand von 3:1 und 15:0 für die aktuelle Nummer eins aus Österreich flog gar das Racket des erfahrenen Franzosen nach einer missglückten Rückhand über den Court.

Diese Wut wandelte sich jedoch schnell in Leistung um, denn der im Turnier an Position Nummer zwei Gesetzte schaffte den Ausgleich zum 4:4, nachdem er zuvor die ersten Breakchancen nicht in Zählbares umwandeln konnte. So entschied der Tiebreak, den Ofner zwischenzeitlich 6:3 anführte und mit dem fünten Satzball dann auch erfolgreich abschließen konnte.

Ofner gibt Match aus der Hand

Der zweite Satz startete als Abziehbild des ersten Durchgangs. Ofner legte ein Break vor und führte nach zwei abgewehrten Breakbällen 3:1. Doch der aktuell 44. des ATP Rankings hielt erneut seinen Aufschlag nicht und kassierte das Break zum 4:4. Mannrino gab nun das Tempo vor und tütete schnell den Satzausgleich ein.

Das setzte sich auch im dritten Satz fort. Ofner verlor seine Linie und musste einem Break hinterherlaufen, das er auch nicht mehr aufholen konnte. So drehte Mannarino die Begegnung und siegte nach 2:38 Stunden Spielzeit.

Im Halbfinale wartet nun der Sieger der Partie Pavel Kotov gegen den an Position acht Gesetzten Marton Fucsovics. Gegen Fucsovics siegte Ofner vor einigen Wochen in Astana in drei Sätzen. Gegen Kotov gab es auf der ATP Tour bisher kein Aufeinandertreffen.

