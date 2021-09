ATP Sofia: Titelverteidiger Jannik Sinner startet mit sicherem Sieg

Jannik Sinner hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Sofia den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Sinner gewann gegen Egor Gerasimov mit 6:2 und 7:6 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2021, 21:10 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ist in Sofia an Position eins gesetzt

Sinner hatte im vergangenen Jahr in der bulgarischen Hauptstadt den ersten von bislang drei Turniersiegen auf der ATP-Tour gefeiert, damals im Finale gegen Vasek Pospisil. Am morgigen Freitag bekommt es der 18-jährige Südtiroler nun mit dem Australier James Duckworth zu tun.

Im zweiten Viertelfinale der oberen Tableau-Hälfte spielen Filip Krajinovic und Lucky Loser Kamil Majchrzak aufeinander.

Einen ruhigen Nachmittag verbrachte der an Position zwei gesetzte Gael Monfils: Gegner Ilya Ivashka konnte zum Achtelfinal-Match nicht antreten, Monfils kam kampflos weiter. Und trifft am Freitag auf Gianluca Mager aus Italien, der sich gegen Miomir Kecmanovic in zwei Sätzen behaupten konnte.

