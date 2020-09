ATP: Stan Wawrinka und Magnus Norman gehen getrennte Wege

Stan Wawrinka hat sich in gegenseitigem Einvernehmen von seinem Erfolgscoach Magnus Norman getrennt. Dasgab der dreimalige Grand-Slam-Champion auf Instagram bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2020, 14:12 Uhr

Magnus Norman und Stan Wawrinka gehen getrennte Wege

Die berufliche Partnerschaft hat ein Ende, die gegenseitige Freundschaft wird ein Leben lang bleiben. So in etwa hat es Stan Wawrinka auf Instagram in jenem Post formuliert, in dem er den Schlussstrich seiner Kooperation mit Magnus Norman bekannt gegeben hat. Gemeinsam haben die beiden drei Major-Titel gewonnen: Die Australian Open 2014, die French Open 2015 und die US Open 2016.

Wawrinka hat die US Open ausgelassen, dafür das erste der beiden ATP-Challenger-Turniere in Prag für sich entschieden. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom kam das Aus für den Schweizer schon in Runde eins gegen den jungen Italiener Lorenzo Musetti.