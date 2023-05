ATP-Stars drücken die Schulbank

Mit einem Ausbildungsprogramm für Profis schlägt die ATP einen neuen Weg ein, dass sich die aktiven Spieler neben dem Tennis auch für das Berufsleben nach der Karriere vorbereiten können. Unter den mehr als 20 Teilnehmern wird mit Stefanos Tsitsipas auch die aktuelle Nr. 5 im Ranking der Schulung beiwohnen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.05.2023, 20:47 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas in der Rolle des Zuhörers beim ATP-Ausbildungsprogramm.

Den allgemeinen Schulabschluss dürften die meisten Tour-Profis noch durchgezogen haben, bevor sie sich der exklusiven Jagd nach ATP-Punkten verschrieben hatten. Wer nicht gerade den Weg über ein US-College gewählt hatte, beschreitet im Anschluss an seine sportliche Karriere den weiteren beruflichen Weg ohne akademische Ehren.

Breites Spektrum an Teilnehmern

Abhilfe schaffen soll ein neuartiges Ausbildungsprogramm, das die ATP am Rande des Masters-Turniers in Madrid vorstellte. Insgesamt nehmen 21 Profis in verschiedenen Stadien ihrer Karriere teil, wobei die Range vom 24-jährigen Finnen Emil Ruusuvuori bis zum 37-jährigen Doppelspezialisten Philipp Oswald aus Österreich reicht. In insgesamt 30 Stunden im Präsenzunterricht oder via Online-Zugang werden die Teilnehmer unter anderem in den Bereichen Sportmarketing, Sponsoring, Eventmanagement, Social Media und Personalführung von Spezialisten ausgebildet. Angeboten wird auch ein zweitägiger Klassenunterricht in New York während der US Open.

Herzensangelegenheit von Gaudenzi

Besonders für das Projekt stark gemacht hat sich ATP-Chairman Andrea Gaudenzi: „Dieses Programm liegt mir sehr am Herzen. Wenn ich über meine eigene Reise nachdenke, hat mich die Bildung während der aktiven Zeit sehr entlastet und mir Karrieremöglichkeiten nach dem Tennis eröffnet. Es wird zweifellos wertvoll für die Spieler sein, sowohl während als auch nach ihrer Zeit auf der Tour.“

Teilnehmer am Ausbildungsprogramm: Stefanos Tsitsipas, Emil Ruusuvuori, Jan-Lennard Struff, Marc-Andrea Huesler, Quentin Halys, Federico Delbonis, Robin Haase, Mackenzie McDonald, Gregoire Barrere, Matwe Middelkoop, Joao Sousa, Aisam-Ul-Hag Quereshi, Gastao Elias, Malek Jaziri, Marcelo Melo, Jamie Cerretani, Pierre-Hugues Herbert, Pablo Andujar, Matthew Ebden, Jamie Murray, Philipp Oswald.