ATP: Stefanos Tsitsipas siegt in Mallorca, Taylor Fritz in Eastbourne

Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 6) hat die Mallorca Championships gewonnen und damit auch seinen ersten Karrieretitel auf Rasen. Taylor Fritz (ATP-Nr. 13) siegte beim Parallelturnier in Eastbourne.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.06.2022, 18:23 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas schlug im Finale den Spanier Robert Bautista Agut mit 6:4, 3:6 und 7:6 (2) und schnappte sich damit seinen neunten Turniersieg insgesamt - seinen zweiten in diesem Jahr. Tsitsipas führt ebenso das Matchsiege-Ranking in 2022 an, mit nunmehr 40 Erfolgen.

Der Mann aus Griechenland galt spielerisch immer als einer, dem das Spiel auf Gras liegen sollte - wie er auch selbst befand. Erst kürzlich in Stuttgart nannte er Rasen einen seiner liebsten Beläge, nur habe man das nie so auf dem Schirm, weil er bei den letzten beiden Wimbledonturnieren stets zum Auftakt gescheitert war. Nun also der erste Titel - und ein guter Vorlauf für die Championships, die am Montag starten.

Tsitsipas hatte zuvor in Stuttgart und Halle jeweils im zweiten Match verloren, allerdings auch gegen zwei Könner auf Gras, Andy Murray und Nick Kyrgios.

Knapp mehr als zweieinhalb Stunden bespielten sich Tsitsipas und "RBA" nun, "es scheint fast, als ob ich längere Matches auf Rasen als auf Sand spiele", scherzte Tsitsipas im Anschluss.

Auch Mallorca-Turnierboss Toni Nadal lobte Tsitsipas und benannte ihn als einen der Mitfavoriten für Wimbledon. "Ich hoffe, dass du Rafael und Felix aber nicht schlägst", ulkte er.

Taylor Fritz siegt in Eastbourne

Kurz nach Tsitsipas krönte sich auch Taylor Fritz zum Turniersieger - beim Event in Eastbourne. Er schlug im Finale Maxime Cressy mit 6:2, 6:7 (4) und 7:6 (4) und holte sich den dritten Karrieretitel auf der ATP-Tour. In diesem Jahr hatte Fritz bereits in Indian Wells gewonnen, auf Rasen war er 2019 ebenfalls in Eastbourne erfolgreich gewesen.

Gegen Serve-and-Volley-Experte Cressy lief vieles über den Aufschlag, Fritz ließ über die gesamte Dauer keinen einzigen Breakball zu und zeigte am Ende auch große Geduld auf dem Weg zum Matchball.

Cressy, einer der größten Aufsteiger der letzten Monate, verpasste damit seinen ersten Turniererfolg auf ATP-Ebene. Im Januar war er im Endspiel des ATP-Turniers von Melbourne gestanden, hatte dort gegen Rafael Nadal verloren.

Dank seiner starken Woche in Eastbourne wird Cressy ab Montag jedoch erstmals unter den Top 50 der Welt auftauchen.