ATP Stockholm: Harte Auslosung für topgesetzten Jannik Sinner

Neben Jannik Sinner sind beim ATP-World-Tour-250-Event in Stockholm auch Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov und Andy Murray mit von der Partie.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2021, 12:18 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat beim ATP-World-Tour-250-Event in Stockholm eine herausfordernde Auslosung erwischt

Mit dem Indoor-Hartplatz-Turnier in Stockholm geht die reguläre ATP-Tour 2021 - abseits der ATP-Finals in Turin - nächste Woche zu Ende. Das mit 635.750 Euro dotierte 250er-Event ist dabei durchaus gut besetzt, und gerade der in der schwedischen Hauptstadt topgesetzte Italiener Jannik Sinner hat eine herausfordernde Auslosung zugeteilt erhalten. So bekommt es der aktuell Weltranglisten-9. nach einem Freilos in der ersten Runde höchstwahrscheinlich mit Andy Murray zu tun, der zum Auftakt auf einen Qualifikanten trifft.

„Sir Andy“ will sich mit Sicherheit die Blöße, die er beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy in Runde eins gegen Dominik Koepfer gezeigt hat, nicht noch einmal geben. Der Schwarzwälder konnte dort sieben Matchbälle des Briten abwehren und schlussendlich nach über drei Stunden Spielzeit den Platz als Sieger verlassen. Sollte Sinner gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten siegreich bleiben, würde im Viertelfinale der starke US-Amerikaner Taylor Fritz warten, der von seinen letzten 13 Partien elf gewonnen hat.

Leo Borg und Peter Gojowczyk auch dabei

Titelverteidiger von 2019 (2020 wurden die Stockholm Open nicht ausgetragen), Denis Shapovalov, der wie alle vier topgesetzten Spieler ebenso ein Freilos in Runde eins hat, spielt im Achtelfinale jedenfalls gegen einen Qualifikanten, um danach im Viertelfinale möglicherweise auf den Kasachen Alexander Bublik zu treffen. Sein Landsmann Felix Auger-Aliassime wird im Achtelfinale entweder von Roberto Carballes Baena (Spanien) oder Filip Krajinovic (Serbien) gefordert, und bekommt es, so es nach Plan läuft, in der Runde der letzten Acht mit dem Ungarn Marton Fucsovics zu tun.

Daniel Evans, in Stockholm an vier gereiht, macht sich den Viertelfinal-Platz entweder mit Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien oder mit dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald aus, nach der Papierform würde im Viertelfinale Wien-Überraschungsmann Frances Tiafoe aus den USA warten. Weitere spannende Begegnungen: Borg-Sohnemann Leo trifft, mit einer Wildcard ausgestattet, in Runde eins auf Tommy Paul (USA), der Deutsche Peter Gojowczyk spielt mit Marcos Giron zu Beginn ebenfalls gegen einen US-Amerikaner.

Hier das Einzel-Draw aus Stockholm.