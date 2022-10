ATP Stockholm: Oscar Otte verliert nach Kampf gegen Elias Ymer

Beim ATP-World-Tour-250-Event in Stockholm hat Oscar Otte nach einem Dreisatz-Kampf gegen Elias Ymer knapp verloren.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.10.2022, 21:14 Uhr

© Getty Images Oscar Otte spielte in der ersten Runde des ATP-Turniers in Stockholm gegen Lokalmatador Elias Ymer

Oscar Otte musste beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Stockholm eine knappe Auftaktniederlage einstecken. Der Deutsche verlor nach einem beherzten 2:48 Stunden dauernden Kampf gegen den Lokalmatador Elias Ymer mit 6:7 (2), 7:6 (2) und 3:6. Otte war in der Vorwoche beim Turnier in Florenz im Achtelfinale in drei Sätzen an Felix Auger-Aliassime gescheitert.

Otte bleibt aber, solange Alexander Zverev noch an seinem Comeback feilt, der bestplatzierte aktiv spielende Deutsche im ATP-Ranking auf aktuell Position 54. Am Ende dieser Woche tritt der 29-jährige Kölner in der Qualifikation für das ATP-World-Tour-500-Turnier in Wien an.

