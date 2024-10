ATP Stockholm: Stan Wawrinka mit erstem Back-to-Back-Sieg 2024

Stan Wawrinka ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Stockholm in das Viertelfinale eingezogen. Es war das erste Mal in der Saison 2024, dass der Schweizer zwei Matches in Folge gewinnen konnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2024, 20:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stan Wawrinka wartet in Stockholm auf Andrey Rublev - oder Alexandre Muller

Zwei Schweizer im Viertelfinale in Stockholm - davon war vor Beginn des charmanten 250ers in der schwedischen Hauptstadt nicht unbedingt auszugehen. Aber nachdem Dominic Stricker gestern etwas überraschend gegen Matteo Berrettini gewinnen konnte, zog Stan Wawrinka am heutigen Donnerstag nach.

Und das auf spektakuläre Art und Weise: Denn der dreimalige Major-Champion lag gegen Alejandro Davidovich Fokina im dritten Satz bereits mit einem Break zurück, gewann aber doch noch mit 6:4, 3:6 und 7:5. Es war das erste Mal in dieser Spielzeit, dass der Schweizer Routinier zwei Matches in Folge gewinnen konnte.

In der Runde der letzten acht könnte Wawrinka nun auf Turnierfavorit Andrey Rublev treffen. Der muss allerdings zunächst einmal gegen Alexandre Muller gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau in Stockholm