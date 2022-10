ATP Stockholm: Zweiter Karrieretitel - Holger Rune bezwingt Stefanos Tsitsipas im Endspiel

Der Grieche Stefanos Tsitsipas musste sich im Endspiel des ATP-World-Tour-250-Turniers in Stockholm dem Dänen Holger Rune in zwei Sätzen geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.10.2022, 17:44 Uhr

© Getty Images Holger Rune holte in Stockholm seinen zweiten ATP-Tour-Titel

Nichts wurde es mit dem zweiten Turniersieg von Stefanos Tsistsipas beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Stockholm: Der Grieche verlor das Endspiel der traditionsreichen Hallenhartplatz-Veranstaltung gegen den Dänen Holger Rune nach 92 Spielminuten mit 4:6, 4:6.

Tsitsipas hatte das Event in der schwedischen Hauptstadt im Jahr 2018 für sich entschieden. Damals bezwang er den Letten Ernests Gulbis im Finale mit dem selben Ergebnis, mit dem er heute vom dänischen Teenager geschlagen wurde.

Der 19-Jährige holte in diesem Jahr Anfang Mai in München seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Er ist damit der einzige U20-Spieler, der in dieser Saison mehr als einen Herrentitel auf seinem Haben-Konto hat.

Tsitsipas ist kommende Woche in Wien im Einsatz, Rune hat sich für die Konkurrenzveranstaltung in Basel verpflichtet.

