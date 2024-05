ATP-Challenger: Durchwachsene Auslosung in Mauthausen

Für die Spieler der DACH-Region hat die Auslosung beim ATP-Challenger-100-Turnier in Mauthausen durchaus auch harte Brocken bereitgestellt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2024, 14:18 Uhr

© GEPA pictures Lucas Pouille ist wohl der prominenteste Starter beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen

Von Stefan Bergmann aus Mauthausen

Kein Kei Nishikori, kein Diego Schwartzman - die Verantwortlichen beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen dürfen einem jedenfalls leid tun, denn so kurzfristige Absagen von zuvor beworbenen (Ex-)Top-Leuten sind für die Austragenden immer ein symbolischer Fausthieb in die Magengrube. Aber es nützt ja nichts, aufstehen, Krone richten und das Allerbeste aus der Situation machen.

Und dass Florian Leitgeb und seinem Team ein erfolgreiches Event gelingen möge, dafür drücken wir ganz fest die Daumen. Dietmar Kaspar, unser Mann vor Ort, wird sich in den nächsten Tagen täglich frisch mit aktuellen Storys aus der oberösterreichischen Marktgemeinde melden. Gut, dass dem kollektiven Gedächtnis bezüglich der bis heute geschichtlich düster geprägten Ortschaft mit sportlichem Entertainment neue und positive Impulse hinzugefügt werden.

Aber wieder Konzentration auf das Tennis: Die Auslosung am Sonntag hat den Profis aus Österreich, Deutschland und der Schweiz einige knifflige Aufgaben vorgesetzt. So gibt es gleich zum Auftakt ein schweizerisch-österreichisches Duell zu begutachten. Kitzbühel-Finalist 2022, Filip Misolic, darf sich mit Marc-Andrea Huesler, der im Herbst des selben Jahres immerhin ein ATP-World-Tour-250-Turnier in Sofia für sich entscheiden konnte, messen. Der Eidgenosse stand 2023 schon auf Weltranglisten-Position 47.

Hassan gegen "Ex-Landsmann" Choinski

Auch Dennis Novak hat die Los-Fee nicht gerade mit der dankbarsten Aufgabe betraut. Der Niederösterreicher fordert den Ex-Top-10-Mann Lucas Pouille aus Frankreich. Das sich der aufgrund von Verletzungen heute nur noch auf Weltranglisten-Position 226 befindliche Westeuropäer auf österreichischem Boden pudelwohl fühlt, zeigte er 2017 mit dem Turniersieg beim 500er-Hallen-Hartplatz-Event in der Wiener Stadthalle.

Benjamin Hassan, der diese Woche im Doppel-Wettbewerb von Madrid für Schlagzeilen gesorgt hat, bekommt es in der ersten Runde mit seinem "Ex-Landsmann" Jan Choinski zu tun. Der heute für Großbritannien startende Koblenzer hatte sich 2018 vom DTB getrennt und holte etwa 2023 den ATP-Challenger-Titel in Meerbusch.

Während die ÖTV-Nachwuchshoffnungen Joel Schwärzler und Sebastian Sorger jeweils auf Qualifikanten treffen werden, muss sich Lukas Neumayer der Nummer drei des Turniers, Gabriel Diallo aus Kanada, gegenüberstellen. In der Qualifikation am Sonntag sind sieben deutsche, sechs österreichische und ein Schweizer Profi zugange. Im Doppel führen das österreichische Top-Duo Alexander Erler und Lucas Miedler das Feld an.

