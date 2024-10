ATP Stockholm: Tommy Paul verdirbt "Stan the man"-Party

Im Halbfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Stockholm war Tommy Paul für den sentimentalen Favoriten Stan Wawrinka dann doch zu stark.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 16:14 Uhr

© Getty Images

Der nimmermüde Eidgenosse Stan Wawrinka hat beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Stockholm drei großartige Siege aufs Hartplatz-Parkett gezaubert, ehe am Samstag im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Tommy Paul das Aus kam. Der in der schwedischen Hauptstadt an vier gereihte Nordamerikaner setzte sich gegen den Wildcard-Spieler nach 1:21 Stunden glatt mit 6:3, 6:2.

Wawrinka, der mit seinen 39 Jahren noch immer für Überraschungen gut ist, hatte in Runde eins den sechstgesetzten US-Amerikaner Brandon Nakashima mit zweimal 6:4 verabschiedet, danach dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina einen pakcenden 6:4,-3:6,-7:5-Kampf geliefert und am Viertelfinal-Freitag sogar Turnierfavorit Andrey Rublev aus Russland mit 7:6 (5), 7:6 (5) die Schneid abgekauft.

Im zweiten Vorschlussrunden-Duell treffen der Bulgare Grigor Dimitrov und der Niederländer Tallon Griekspoor aufeinander. Wawrinka ist nächste Woche bei seinem Heim-Turnier in Basel engagiert und profitiert dort von einer Wildcard. Gemeldet wäre der Romand auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris und beim 250er-Hartplatz-Event in Belgrad - auch bei diesen Veranstaltungen wäre “Stan the man” von einer Wildcard abhängig, um im Hauptfeld dabei sein zu können.

