ATP Stockholm: Wawrinka und Stricker sorgen für Schweizer Festspiele

Stan Wawrinka und Dominic Stricker haben beim ATP-Tour-250-Turnier in Stockholm zwei doch eher überraschende Siege verbucht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 18:20 Uhr

Stan Wawrinka und Dominic Stricker scheinen rechtzeitig vor dem großen Heimturnier in Basel in Form zu kommen: Denn die beiden Schweizer haben am Mittwoch beim ATP-Tour-250-Turnier in Stockholm als Außenseiter zugeschlagen. Wawrinka schlug den höher eingeschätzten Brandon Nakashima mit 6:4 und 6:4. Und Stricker, der nach langer Verletzungspause schön langsam wieder in die Spur kommt, besiegte Matteo Berrettini mit 7:6 (6) und 6:4.

Der dreimalige Major-Champion Wawrinka bekommt es im Achtelfinale mit Alejandro Davidovich-Fokina zu tun. Und könnte in der Runde der letzten acht auf Turnierfavorit Andrey Rublev treffen.

Stricker, der vom Deutschen Dieter Kindlmann betreut wird, ist schon eine Runde weiter und wartet im Viertelfinale auf den Sieger der Partie zwischen Grigor Dimitrov und Quentin Halys. Der Erfolg gegen Berrettini war erst der dritte Match-Sieg in dieser Saison. Den ersten gab es in Winston-Salem gegen Federico Coria, den zweiten in der ersten Runde von Stockholm gegen Aleksandar Kovacevic.

Hier das Einzel-Tableau in Stockholm