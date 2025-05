ATP Masters Rom live: Jannik Sinner vs. Jesper de Jong im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Jesper de Jong. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2025, 11:14 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner trifft auf Jesper de Jong

Nach seinem überzeugenden Auftakterfolg über Mariano Navone bekommt es Jannik Sinner in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Rom mit Jesper de Jong zu tun. Der Niederländer rutschte in Italiens Hauptstadt als Lucky Loser ins Hauptfeld und feierte zwei klare Siege über Alexander Shevchenko und Alejandro Davidovich Fokina.

Mit Sinner wartet auf den Weltranglisten-93. nun aber ein anderes Kaliber. Der Südtiroler, der vor dem Event in Rom wegen zweier positiver Tests auf Clostebol für drei Monate pausiert hatte, stellte seine Klasse schon im Comeback-Match gegen Navone wieder unter Beweis. “Ich brauche Matches und Spielpraxis. Das ist das beste Training”, meinte Sinner nach der Partie.

Das bislang einzige Duell mit de Jong entschied der Weltranglistenerste bei den Australian Open 2024 klar in drei Sätzen für sich.

Sinner vs. de Jong - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Jesper de Jong gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Rom