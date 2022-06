ATP Stuttgart: Benoit Paire verabschiedet sich für unbestimmte Zeit vom Tennis

Der Franzose Benoit Paire möchte nach seiner Erstrunden-Niederlage beim ATP-World-Tour-250-Event in Stuttgart seine Tenniskarriere auf unbestimmte Zeit pausieren.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.06.2022, 08:04 Uhr

© Getty Images Benoit Paire pausiert nach 14 Erstrunden-Niederlagen in der laufenden Saison seine Karriere

Die Turniere bei denen Benoit Paire in der laufenden Saison nicht gleich zum Auftakt gescheitert war, kann man mit wenig Mühe an einer Hand abzählen. Bei 18 Turnierstarts war 2022 für den Franzosen gleich 14-mal in der ersten Runde Endstation. Nun ist der aktuell Weltranglisten-80. ja nicht ganz unverdient als einer der wankelmütigsten Akteure auf der ATP-Tour bekannt, jedoch dürfte die schwache Performance des 33-Jährigen nun auch ihm selbst ein paar Fragezeichen auf die Stirn gezaubert haben.

Nachdem der Mann aus Avignon ebenfalls beim aktuell stattfindenden ATP-250er-Turnier in Stuttgart gleich zu Beginn gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 5:7, 2:6 die Segel streichen musste, entschied sich das "Enfant terrible" zu einem für seine Fans unerfreulichen Schritt: Per Instagram informierte er darüber "eine Pause auf unbestimmte Zeit" zu nehmen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die ehemalige Nummer 18 der Tenniswelt noch einmal für ein richtiges Comeback motivieren wird können. Paire hat in seiner bisherigen Karriere drei Turniersiege (Marrakesch, Lyon 2019; Bastad 2015) im Einzel gefeiert und stand bei sechs weiteren Veranstaltungen im Endspiel.

Heir das Einzel-Tableau aus Stuttgart.