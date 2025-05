ATP Stuttgart: Hauptfeld-Wildcards für Struff und Fonseca

Dieses Staraufgebot lässt die Fans mit der Zunge schnalzen! Drei Superstars aus dem Kreis der Top-Ten der Weltrangliste sowie sechs Asse aus den Top-16 haben für die BOSS OPEN vom 7. bis 15. Juni auf dem Stuttgarter Weissenhof gemeldet. Zwei Wildcards für das Hauptfeld gehen an Lokalmatador Jan-Lennard Struff und den brasilianischen Youngster Joao Fonseca.



von PM

zuletzt bearbeitet: 14.05.2025, 08:02 Uhr

© Getty Images Mit Jan-Lennard Struff kehrt der Finalist von 2023 an den Stuttgarter Weissenhof zurück.

Das beste Teilnehmerfeld seit langer Zeit beim ATP-Rasen-Highlight in Stuttgart wird vom Weltranglisten-Zweiten Alexander Zverev angeführt. Mit dem deutschen Lokalmatador sowie dem US-Amerikaner und BOSS Markenbotschafter Taylor Fritz (ATP-Rang 4) und dem Italiener Lorenzo Musetti (ATP-9), der einen überragenden Start in die laufende Saison hingelegt hat, schlagen gleich drei Top-Ten-Stars bei den BOSS OPEN 2025 auf.

Auch hinter diesem Trio tummeln sich jede Menge „Hochkaräter“ – wie die US-Asse Tommy Paul (ATP-12), Ben Shelton (ATP-13) und Frances Tiafoe (ATP-16), denen auf Stuttgarter Rasen ebenfalls viel zuzutrauen ist. So hat sich Tiafoe im Jahr 2023 mit seinem Triumph in einem denkwürdigen Finalthriller gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff bereits in die Siegerliste der BOSS OPEN eingetragen.

Dem Kreis der acht gesetzten Spieler gehören im Moment auch noch die beiden Kanadier Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov an. Nach seinen beiden Endspiel-Niederlagen gegen Matteo Berrettini (ITA) 2019 und Marin Cilic (CRO) 2021 wird Auger-Aliassime alles versuchen, um seinen ersten Turniersieg in Stuttgart zu holen. Und dass Denis Shapovalov auf grünem Untergrund zu Hause ist, weiß man nicht erst seit seinem Halbfinaleinzug in Wimbledon im Jahr 2021.

Turnierdirektor Edwin Weindorfer hat unterdessen die ersten beiden Wildcards für das Hauptfeld an Jan-Lennard Struff und das brasilianische Super-Talent Joao Fonseca vergeben. „Struffi hat in Stuttgart sehr viele Fans und das Turnier stets großartig unterstützt. Daher steht es außer Frage, dass er eine Wildcard bekommen wird“, betont Weindorfer. Auch die deutsche Zukunftshoffnung Justin Engel wird dank einer Wildcard entweder in der Qualifikation oder im Hauptfeld am Weissenhof dabei sein.

Joao Fonseca wird in diesem Jahr seine Stuttgart-Premiere feiern! Der Gewinner der ATP-NextGen-Finals 2024 hat in seiner brasilianischen Heimat spätestens mit dem Turniersieg in Buenos Aires (ARG) im Februar dieses Jahres Erinnerungen an sein großes Idol und Brasilien-Star Gustavo Kuerten wachwerden lassen. „Joao Fonseca ist eine der heißesten Zukunftsaktien auf der ATP-Tour. Wo er spielt, zieht er die Fans in seinen Bann – und das wird auch bei den BOSS OPEN so sein“, ist Weindorfer überzeugt. Die erste Partie in Stuttgart wird der 18-jährige Fonseca voraussichtlich am Super Tuesday (Dienstag, 10. Juni) bestreiten.