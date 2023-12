ATP: Taylor Fritz äußert sich zur Rückkehr Nadals: „Es wird sehr verrückt werden!“

Der US-Amerikaner und aktuelle Nummer zehn der Weltrangliste Taylor Fritz äußerte sich bei einer Pressekonferenz der MGM Macau Tennis Masters hinsichtlich der Rückkehr Nadals auf die ATP-Tour.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.12.2023, 08:52 Uhr

© Getty Images

Vor drei Tagen, am 1. Dezember 2023 gab Rafael Nadal den endgültigen Zeitpunkt seiner Rückkehr auf die Profi-Tour bekannt. Nach einem ganzen Jahr Pause kündigte der Spanier an, bei dem Turnier in Brisbane mitzuspielen als Vorbereitung auf die Australien Open. Aufgrund einer einjährigen Pause hatte der Spanier seinen hohen Ranglistenplatz verloren und beginnt nun die neue Saison auf Platz 663 der Weltrangliste, was bedeutet, dass er ungesetzt in die Turniere starten wird.

Als Fritz bei der Pressekonferenz gebeten wurde, auf die Rückkehr Nadals zu reagieren, antwortete er, er werde sich nun darauf konzentrieren, dass er dem 22-Grand-Slam-Sieger schon in der ersten Runde begegnen könnte. „Ich denke, es wird ziemlich verrückt sein, ihn in Auslosungen zu haben, in denen er nicht gesetzt ist. Jeder kann in der ersten Runde gegen Rafa spielen, es wird also ziemlich verrückt sein!“

Fritz: „Auch wenn er ein bisschen eingerostet sein sollte, wird er sehr gut spielen!“

In welcher Form Nadal zurückkommen wird, bleibt abzuwarten. Der 14-Fache French-Open-Sieger arbeitet seit seiner schweren Hüftverletzung und der anschließenden Operation im Juni 2023 ununterbrochen, um seine Rückkehr auf die ATP-Tour zu ermöglichen. „Selbst wenn er ein bisschen eingerostet ist, wenn er zurückkommt oder ein bisschen Zeit braucht, wird er immer noch sehr gut spielen“, so der 26-jährige Fritz.

"Ich habe es erwartet, es ist Rafa. Ich glaube nicht, dass er sich zurückzieht und sein Glück nicht noch einmal versucht, also habe ich erwartet, dass er zu Beginn des Jahres nach der Ruhephase, die er hatte, zurückkommt. Ich denke also, dass dies eine gute Nachricht für das Tennis insgesamt ist“, sagte Taylor Fritz abschließend und steigert somit die Vorfreude auf das Comeback des Tennismaestros.