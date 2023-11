ATP: Tiger Woods von Rafael Nadal beeindruckt

Tiger Woods und Rafael Nadal kennen einander schon seit vielen Jahren. Und schätzen sich sehr, wie der US-amerikanische Golfstar vor ein paar Tagen wieder einmal festhielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.11.2023, 15:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Die Gerüchteküche im Golfsport brodelt fast so heiß wie jene im Tennis: Denn die Rückkehr von Tiger Woods auf die professionelle Golftour nimmt langsam konkrete Formen an. Wie auch jene von Rafael Nadal in den Tenniszirkus. Woods ist da schon einen Schritt weiter. Und hat sich vor ein paar Tagen im Rahmen eines Events zu Nadal geäußert.

"Für mich ist das, was rafa gemacht hat, außergewöhnlich. Ich meine, er hat die die Australian Open mit einem gebrochenen Fuß gewonnen", sagt Woods also. "Dieser Kerl ist so hart und über alle Maßen Wettkämpfer. Und er weiß, dass er nun mit den Pflichten eines Vaters zu arbeiten hat. Das kommt auf jeden Athleten zu."

"Leider kann einen das Alter wie in jedem Sport verdrängen", so Woods weiter. "Und ich möchte nicht, dass er geht. Ich wollte auch Roger Federer nicht gehen sehen. Aber das passiert halt einfach."

Wie viele Auftritte Rafael Nadal noch hinlegen wird, weiß natürlich auch Tiger Woods nicht. Aber: "Wir sollten es alle genießen, ihm bei seinen Matches zuzusehen." Und dabei solle man sich immer wieder klar machen, was Rafael Nadal und seine Art des Spiels für den Tennissport bedeuten.